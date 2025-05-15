Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО

США предложили возобновить деятельность Совета Россия — НАТО, работу которого фактически приостановили после начала специальной военной операции в 2022 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция считается весьма подходящей площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, такая встреча способна действительно повлиять на развитие ситуации вокруг конфликта в Киеве. В то же время он отметил важность для стран-участниц альянса укреплять свою оборонную промышленность, особенно с учётом заметного прогресса России в этой области.