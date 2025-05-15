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15 мая, 13:15

Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

США предложили возобновить деятельность Совета Россия — НАТО, работу которого фактически приостановили после начала специальной военной операции в 2022 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, такое предложение связано с попытками урегулирования конфликта на Украине.

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Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция считается весьма подходящей площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, такая встреча способна действительно повлиять на развитие ситуации вокруг конфликта в Киеве. В то же время он отметил важность для стран-участниц альянса укреплять свою оборонную промышленность, особенно с учётом заметного прогресса России в этой области.

Александра Мышляева
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