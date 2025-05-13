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13 мая, 02:48

Успехи России на фронте заставили НАТО пересмотреть собственную военную доктрину

BI: НАТО планирует пересмотр военной доктрины из-за превосходства России

НАТО планирует изменить военную доктрину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО планирует изменить военную доктрину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО готовится к радикальной реформе своей военной доктрины, осознав уязвимость текущей стратегии перед военным потенциалом России. Об этом сообщает Business Insider (BI). Ключевым фактором, побудившим к пересмотру, стали выводы из конфликта на Украине. Действия российских сил выявили слабости альянса, особенно в воздушном пространстве.

Авторы материала подчёркивают необходимость интеграции дорогостоящих военных систем с более экономичными решениями, такими как беспилотные летательные аппараты, для сохранения конкурентных преимуществ.

«НАТО необходимо сочетать дорогостоящие системы с доступными решениями, такими как дроны, чтобы сохранить конкурентоспособность», — отмечается в публикации.

Украинский конфликт, по оценке западных аналитиков, превратился в своеобразную «лабораторию современной войны», обнажившую потребность в срочных изменениях. Экс-главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, выступая в Лондоне, подтвердил эту точку зрения. Он заявил, что альянсу требуется полный пересмотр подходов.

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Ранее глава нидерландской военной разведки MIVD вице-адмирал Питер Ризник выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся усилением Армии России. Он посчитал, что эти действия якобы могут свидетельствовать о подготовке к будущей войне.

Андрей Васильев
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