Ещё одна из стран НАТО решила подготовиться к войне с Россией

Глава нидерландской военной разведки MIVD вице-адмирал Питер Ризник выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся усилением российской армии. По его мнению, эти действия могут свидетельствовать о подготовке к будущей войне.

По мнению Ризника, сохранение Россией текущих объёмов военного производства требует от мирового сообщества особой бдительности и готовности к возможному вооружённому столкновению уже в ближайший год.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдёт», — заявил он в интервью изданию Politico.