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Регион
8 мая, 06:23

Ещё одна из стран НАТО решила подготовиться к войне с Россией

Politico: В Нидерландах готовятся к войне с Россией в ближайший год

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Глава нидерландской военной разведки MIVD вице-адмирал Питер Ризник выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся усилением российской армии. По его мнению, эти действия могут свидетельствовать о подготовке к будущей войне.

По мнению Ризника, сохранение Россией текущих объёмов военного производства требует от мирового сообщества особой бдительности и готовности к возможному вооружённому столкновению уже в ближайший год.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдёт», — заявил он в интервью изданию Politico.

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Не только в Нидерландах поднимают тревогу и твердят об опасности развязывания конфликта. Ранее сообщалось, что поляки огородили берега приграничных с Белоруссией рек электронным барьером. Безопасность восточных рубежей республики обеспечивают шесть тысяч солдат. В то время как Литва захотела укрепить маршрут через Сувалкский коридор для защиты от России.

Мария Любицкая
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