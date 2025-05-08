Ещё одна из стран НАТО решила подготовиться к войне с Россией
Politico: В Нидерландах готовятся к войне с Россией в ближайший год
Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Глава нидерландской военной разведки MIVD вице-адмирал Питер Ризник выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся усилением российской армии. По его мнению, эти действия могут свидетельствовать о подготовке к будущей войне.
По мнению Ризника, сохранение Россией текущих объёмов военного производства требует от мирового сообщества особой бдительности и готовности к возможному вооружённому столкновению уже в ближайший год.
«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдёт», — заявил он в интервью изданию Politico.
Не только в Нидерландах поднимают тревогу и твердят об опасности развязывания конфликта. Ранее сообщалось, что поляки огородили берега приграничных с Белоруссией рек электронным барьером. Безопасность восточных рубежей республики обеспечивают шесть тысяч солдат. В то время как Литва захотела укрепить маршрут через Сувалкский коридор для защиты от России.