Страны Балтии и Польша начали готовиться к эвакуации населения

Страны Балтии и Польша приступили к разработке совместного меморандума, чтобы согласовать свои действия в случае необходимости эвакуации населения. Об этом сообщили в МВД Литвы, передаёт портал Delfi.

«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщают в литовском МВД.

Ожидается, что документ будет подписан в июне. Литва, Латвия, Эстония и Польша будут сотрудничать и назначат лиц, ответственных за взаимодействие с населением.