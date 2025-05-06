Страны Балтии и Польша начали готовиться к эвакуации населения
Delfi: Страны Балтии и Польша готовят меморандум об эвакуации населения
Флаг Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora
Страны Балтии и Польша приступили к разработке совместного меморандума, чтобы согласовать свои действия в случае необходимости эвакуации населения. Об этом сообщили в МВД Литвы, передаёт портал Delfi.
«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщают в литовском МВД.
Ожидается, что документ будет подписан в июне. Литва, Латвия, Эстония и Польша будут сотрудничать и назначат лиц, ответственных за взаимодействие с населением.
А ранее сообщалось, что поляки огородили берега приграничных с Белоруссией рек электронным барьером. Безопасность восточных рубежей республики обеспечивают шесть тысяч солдат.