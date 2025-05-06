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6 мая, 12:41

Страны Балтии и Польша начали готовиться к эвакуации населения

Delfi: Страны Балтии и Польша готовят меморандум об эвакуации населения

Флаг Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Флаг Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Страны Балтии и Польша приступили к разработке совместного меморандума, чтобы согласовать свои действия в случае необходимости эвакуации населения. Об этом сообщили в МВД Литвы, передаёт портал Delfi.

«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщают в литовском МВД.

Ожидается, что документ будет подписан в июне. Литва, Латвия, Эстония и Польша будут сотрудничать и назначат лиц, ответственных за взаимодействие с населением.

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А ранее сообщалось, что поляки огородили берега приграничных с Белоруссией рек электронным барьером. Безопасность восточных рубежей республики обеспечивают шесть тысяч солдат.

Мария Любицкая
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