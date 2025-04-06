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6 апреля, 09:42

Поляки огородили берега приграничных с Белоруссией рек электронным барьером

Польша усилила защиту водной границы с Белоруссией, установив электронный барьер

Пограничная зона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Пограничная зона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Польша завершила установку так называемого электронного барьера, который представляет собой систему видеонаблюдения и датчиков движения, на реках Источанка и Свислочь, протекающих на границе с Белоруссией. Об этом сообщает польское МВД.

«Служба охраны границы ввела в эксплуатацию электронный барьер, сооруженный на реках Свислочь и Источанка», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.

Неделей ранее польская пограничная служба информировала о завершении работ по модернизации «электронного барьера» вдоль забора на границе с Белоруссией.

В 2022 году польские власти установили металлический барьер высотой 5,5 метра на участке протяжённостью 180 км, который сверху обвивают колючей проволокой. Вдоль всей границы размещены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году начались работы по модернизации этого заграждения, а также по созданию «электронного барьера» на реках. Восточную границу Польши в настоящее время охраняют шесть тысяч солдат, а также 1,5 тысячи пограничников и сотрудников полиции.

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А ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».

Наталья Демьянова
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