Поляки огородили берега приграничных с Белоруссией рек электронным барьером
Польша усилила защиту водной границы с Белоруссией, установив электронный барьер
Пограничная зона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
Польша завершила установку так называемого электронного барьера, который представляет собой систему видеонаблюдения и датчиков движения, на реках Источанка и Свислочь, протекающих на границе с Белоруссией. Об этом сообщает польское МВД.
«Служба охраны границы ввела в эксплуатацию электронный барьер, сооруженный на реках Свислочь и Источанка», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.
Неделей ранее польская пограничная служба информировала о завершении работ по модернизации «электронного барьера» вдоль забора на границе с Белоруссией.
В 2022 году польские власти установили металлический барьер высотой 5,5 метра на участке протяжённостью 180 км, который сверху обвивают колючей проволокой. Вдоль всей границы размещены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году начались работы по модернизации этого заграждения, а также по созданию «электронного барьера» на реках. Восточную границу Польши в настоящее время охраняют шесть тысяч солдат, а также 1,5 тысячи пограничников и сотрудников полиции.
А ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».