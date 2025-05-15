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15 мая, 07:16

Генсек НАТО ждёт «улучшения ситуации» по конфликту на Украине после встречи в Стамбуле

Генсек НАТО Рютте назвал Стамбул подходящим местом для переговоров РФ и Украины

Генсек НАТО Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генсек НАТО Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Турция является достаточно подходящей площадкой для проведения переговоров между российской и украинской сторонами. Данная встреча может по-настоящему улучшить ситуацию вокруг киевского конфликта, заявил генсек НАТО Марк Рютте во время неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье.

«У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнёрами, и она рассматривается как серьёзное место проведения переговоров, а также… у вас (Турции) есть политики министр иностранных дел, ваш президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Так что Турция здесь важна», — сказал он.

Рютте также выразил осторожный оптимизм относительно перспектив переговоров, отметив, что прогресс возможен «в следующие 10 дней или две недели», если Россия проявит заинтересованность. При этом он подчеркнул необходимость для стран-членов альянса развивать собственную оборонную промышленность, особенно на фоне заметных успехов РФ в этой сфере.

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Ранее сообщалось, что российская делегация прилетела в Стамбул для проведения переговоров с Украиной. Встреча пройдёт в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора. На место уже приехали толпы журналистов.

Наталья Афонина
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