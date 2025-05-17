В Германии пожаловались на прессинг от НАТО из-за числа немецких солдат
Welt: НАТО требует от Германии увеличить число немецких военных к 2030 году
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НАТО оказывает давление на власти Германии, убеждая их увеличить число военных с 180 тысяч до 260 тысяч через пять лет. Об этом пишет Welt со ссылкой на источники в альянсе и бундесвере. Как подчёркивается, Берлин считает подобные планы далёкими от реальности.
«Западный альянс (НАТО – прим. Life.ru) оказывает давление на министерство обороны ФРГ… Сейчас для Германии обсуждается целевой показатель от 240 тысяч до 260 тысяч военнослужащих с 2030 года – от 60 до 80 тысяч больше, чем было запланировано ранее. Никто не хочет подтверждать это официально», — говорится в материале.
Сейчас в Германии служба в армии является добровольной, при этом контрактная служба не пользуется популярностью среди населения. Так, по самым скромным оценкам, до 30% военнослужащих увольняются в первые полгода после заключения контракта, напоминает газета. Немецкие солдаты недовольны плохим обучением, грубостью командиров, отсутствием перспектив и финансового благополучия. Как итог, немецкая армия теряет до пяти тысяч бойцов в год, отмечается в статье. Поэтому власти ФРГ скептически относятся к призывам НАТО увеличить количество солдат.
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, даже если США прекратят это делать. Дальнейшая военная помощь Незалежной является частью коалиционного соглашения немецкого правительства, добавил он. По его словам, победа России создаст огромную угрозу для НАТО.