В Германии пожаловались на прессинг от НАТО из-за числа немецких солдат

НАТО оказывает давление на власти Германии, убеждая их увеличить число военных с 180 тысяч до 260 тысяч через пять лет. Об этом пишет Welt со ссылкой на источники в альянсе и бундесвере. Как подчёркивается, Берлин считает подобные планы далёкими от реальности.

«Западный альянс (НАТО – прим. Life.ru) оказывает давление на министерство обороны ФРГ… Сейчас для Германии обсуждается целевой показатель от 240 тысяч до 260 тысяч военнослужащих с 2030 года – от 60 до 80 тысяч больше, чем было запланировано ранее. Никто не хочет подтверждать это официально», — говорится в материале.

Сейчас в Германии служба в армии является добровольной, при этом контрактная служба не пользуется популярностью среди населения. Так, по самым скромным оценкам, до 30% военнослужащих увольняются в первые полгода после заключения контракта, напоминает газета. Немецкие солдаты недовольны плохим обучением, грубостью командиров, отсутствием перспектив и финансового благополучия. Как итог, немецкая армия теряет до пяти тысяч бойцов в год, отмечается в статье. Поэтому власти ФРГ скептически относятся к призывам НАТО увеличить количество солдат.