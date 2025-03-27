Российский самолёт всполошил натовскую авиацию у берегов Германии

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии были подняты в воздух 27 марта после обнаружения российского самолёта-разведчика Ил-20М над Балтийским морем к востоку от острова Рюген. Об этом пишет Bild.

Истребители вылетели с авиабазы в Лаге, а сближение самолётов произошло около 09:30 по местному времени (11:30 мск). Как утверждают источники издания, российский Ил-20М якобы летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы диспетчеров.

Eurofighter Typhoon некоторое время сопровождали самолёт-разведчик, пока он не сменил курс в сторону Калининградской области.