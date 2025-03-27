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27 марта, 19:40

Российский самолёт всполошил натовскую авиацию у берегов Германии

Bild: Страна НАТО подняла истребители по тревоге из-за российского Ил-20М

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии были подняты в воздух 27 марта после обнаружения российского самолёта-разведчика Ил-20М над Балтийским морем к востоку от острова Рюген. Об этом пишет Bild.

Истребители вылетели с авиабазы в Лаге, а сближение самолётов произошло около 09:30 по местному времени (11:30 мск). Как утверждают источники издания, российский Ил-20М якобы летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы диспетчеров.

Eurofighter Typhoon некоторое время сопровождали самолёт-разведчик, пока он не сменил курс в сторону Калининградской области.

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А ранее в США назвали бомбардировщики Ту-95 «ночным кошмаром» для стран НАТО. Эти самолёты вызывают беспокойство у западных военных экспертов, так как способны нести ядерное оружие.

Обложка ©

ТАСС / Максим Кузовков

Тимур Хингеев
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