Российский самолёт всполошил натовскую авиацию у берегов Германии
Bild: Страна НАТО подняла истребители по тревоге из-за российского Ил-20М
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии были подняты в воздух 27 марта после обнаружения российского самолёта-разведчика Ил-20М над Балтийским морем к востоку от острова Рюген. Об этом пишет Bild.
Истребители вылетели с авиабазы в Лаге, а сближение самолётов произошло около 09:30 по местному времени (11:30 мск). Как утверждают источники издания, российский Ил-20М якобы летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы диспетчеров.
Eurofighter Typhoon некоторое время сопровождали самолёт-разведчик, пока он не сменил курс в сторону Калининградской области.
А ранее в США назвали бомбардировщики Ту-95 «ночным кошмаром» для стран НАТО. Эти самолёты вызывают беспокойство у западных военных экспертов, так как способны нести ядерное оружие.
ТАСС / Максим Кузовков