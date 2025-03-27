Силы ПВО РФ уничтожили украинский МиГ-29 в зоне СВО
Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского МиГ-29 силами ПВО в зоне СВО
Министерство обороны России подтвердило уничтожение средствами ПВО украинского самолёта МиГ-29 в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы Минобороны, российская противовоздушная оборона успешно перехватила и уничтожила МиГ-29, находящийся на вооружении ВСУ. Кроме того, были сбиты бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, поставляемый США, и 137 украинских БПЛА.
А ранее Life.ru писал о том, что на вооружение ВС РФ была поставлена новейшая машина семейства «Панцирь». Модификация призвана обеспечить ПВО сухопутных войск.
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