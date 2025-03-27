Силы ПВО РФ уничтожили украинский МиГ-29 в зоне СВО

Министерство обороны России подтвердило уничтожение средствами ПВО украинского самолёта МиГ-29 в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы Минобороны, российская противовоздушная оборона успешно перехватила и уничтожила МиГ-29, находящийся на вооружении ВСУ. Кроме того, были сбиты бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, поставляемый США, и 137 украинских БПЛА.