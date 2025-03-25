Новейшую машину семейства «Панцирь» заметили в российских войсках

Модификация «Панциря» предназначена для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск. Комплекс установлен на гусеничное шасси ГМ-5970.05. Базовая версия выпускается на колёсном шасси.

Ранее российские военнослужащие уничтожили усилитель сигнала для FPV-дронов Вооружённых сил Украины в Харьковской области. После установления и подтверждения точных координат расположения вражеского усилителя сигнала было принято решение о нанесении удара. Обнаруженная цель была быстро уничтожена оператором FPV-дрона разведывательной группы войск «Север».