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Регион
25 марта, 12:27

Новейшую машину семейства «Панцирь» заметили в российских войсках

В ВС РФ заметили новый комплекс ПВО «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси

Новый «Панцирь-СМ-СВ». Фото © Telegram / «Военный Осведомитель»

Новый «Панцирь-СМ-СВ». Фото © Telegram / «Военный Осведомитель»

В Вооружённых силах Российской Федерации (ВС РФ) заметили новую машину семейства «Панцирь». Речь идёт о зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-СМ-СВ», сообщает «Военный осведомитель».

«Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» в войсках», — уточнили в телеграм-канале.

Модификация «Панциря» предназначена для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск. Комплекс установлен на гусеничное шасси ГМ-5970.05. Базовая версия выпускается на колёсном шасси.

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Ранее российские военнослужащие уничтожили усилитель сигнала для FPV-дронов Вооружённых сил Украины в Харьковской области. После установления и подтверждения точных координат расположения вражеского усилителя сигнала было принято решение о нанесении удара. Обнаруженная цель была быстро уничтожена оператором FPV-дрона разведывательной группы войск «Север».

Алена Пенчугина
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