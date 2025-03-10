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Регион
10 марта, 18:33

Российские бойцы лишили украинские дроны «допинга» под Харьковом

ВС РФ уничтожили усилитель сигнала для FPV-дронов ВСУ в Харьковской области

Группа «Север» с использованием FPV-дрона ликвидировала в Харьковской области усилитель сигнала AvengeAngel, предназначенный для беспилотников украинских Вооружённых сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Харьковской области обнаружили усилитель сигнала AvengeAngel для квадрокоптеров подразделения ВСУ в лесистой местности», — сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении говорится, что после установления и подтверждения точных координат расположения вражеского усилителя сигнала было принято решение о нанесении удара. Обнаруженная цель была быстро уничтожена оператором FPV-дрона разведывательной группы войск «Север».

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной позиции РСЗО HIMARS ВСУ в Новониколаевке в зоне СВО. Как уточнили в МО, в результате удара уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом. Кроме того, всего лишь один удар лишил противника до десяти бойцов.

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Александра Мышляева
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