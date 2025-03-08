«Точно в цель»: Появилось видео уничтожения «Искандером» заряжающей машины HIMARS
МО: ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину HIMARS в Новониколаевке
ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной позиции РСЗО HIMARS ВСУ в Новониколаевке в зоне СВО. Кадрами уничтожения поделилось Минобороны России.
«Искандер» ударил по замаскированной позиции РСЗО HIMARS ВСУ в Новониколаевке. Видео © Telegram / Минобороны России
«Нанесение ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в н.п. Новониколаевка (26 км восточнее н.п. Николаев)», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате удара уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом. Кроме того, ликвидированы до десяти бойцов ВСУ.
А ранее Life.ru писал, что в Харьковской области ВС РФ нанесли термобарический удар по скоплению живой силы ВСУ в укрытиях. Бойцы «Севера» ударили при помощи тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк».
Telegram / Минобороны России