«Точно в цель»: Появилось видео уничтожения «Искандером» заряжающей машины HIMARS

ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной позиции РСЗО HIMARS ВСУ в Новониколаевке в зоне СВО. Кадрами уничтожения поделилось Минобороны России.

«Искандер» ударил по замаскированной позиции РСЗО HIMARS ВСУ в Новониколаевке. Видео © Telegram / Минобороны России

«Нанесение ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в н.п. Новониколаевка (26 км восточнее н.п. Николаев)», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате удара уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом. Кроме того, ликвидированы до десяти бойцов ВСУ.