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Регион
8 марта, 12:24

«Точно в цель»: Появилось видео уничтожения «Искандером» заряжающей машины HIMARS

МО: ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину HIMARS в Новониколаевке

ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной позиции РСЗО HIMARS ВСУ в Новониколаевке в зоне СВО. Кадрами уничтожения поделилось Минобороны России.

«Искандер» ударил по замаскированной позиции РСЗО HIMARS ВСУ в Новониколаевке. Видео © Telegram / Минобороны России

«Нанесение ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в н.п. Новониколаевка (26 км восточнее н.п. Николаев)», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате удара уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом. Кроме того, ликвидированы до десяти бойцов ВСУ.

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А ранее Life.ru писал, что в Харьковской области ВС РФ нанесли термобарический удар по скоплению живой силы ВСУ в укрытиях. Бойцы «Севера» ударили при помощи тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк».

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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