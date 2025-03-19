Бойцы ВС РФ впервые затрофеили немецкие Bergepanzer
ВС РФ впервые захватили две немецкие БРЭМ Bergepanzer 2 в Курской области
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) впервые захватили две немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2. Трофей военнослужащие заполучили в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Воевода вещает».
Машина была построена в Германии на базе танка Leopard 1, она отбуксировала повреждённую технику и обеспечивала её полевой ремонт. Украинцы оснастили Bergepanzer минными тралами и использовали их для разминирования. На верхнюю часть БРЭМ они установили «мангал» с сетью для защиты от беспилотников.
Ранее бойцы ВС РФ затрофеили эксклюзивного немецкого «Бобра» в курском приграничье. Немецкий танковый мостоукладчик Biber («Бобёр») также был построен на шасси танка Leopard 1. Машину весом более 45 тонн и двигателем мощностью 830 лошадиных сил оснастили бульдозерным отвалом и подъёмной стрелой для управления мостом.
Wikipedia / Boevaya mashina