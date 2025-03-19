Бойцы ВС РФ впервые затрофеили немецкие Bergepanzer

Машина была построена в Германии на базе танка Leopard 1, она отбуксировала повреждённую технику и обеспечивала её полевой ремонт. Украинцы оснастили Bergepanzer минными тралами и использовали их для разминирования. На верхнюю часть БРЭМ они установили «мангал» с сетью для защиты от беспилотников.