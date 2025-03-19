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19 марта, 18:26

Бойцы ВС РФ впервые затрофеили немецкие Bergepanzer

ВС РФ впервые захватили две немецкие БРЭМ Bergepanzer 2 в Курской области

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) впервые захватили две немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2. Трофей военнослужащие заполучили в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Воевода вещает».

Машина была построена в Германии на базе танка Leopard 1, она отбуксировала повреждённую технику и обеспечивала её полевой ремонт. Украинцы оснастили Bergepanzer минными тралами и использовали их для разминирования. На верхнюю часть БРЭМ они установили «мангал» с сетью для защиты от беспилотников.

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Ранее бойцы ВС РФ затрофеили эксклюзивного немецкого «Бобра» в курском приграничье. Немецкий танковый мостоукладчик Biber («Бобёр») также был построен на шасси танка Leopard 1. Машину весом более 45 тонн и двигателем мощностью 830 лошадиных сил оснастили бульдозерным отвалом и подъёмной стрелой для управления мостом.

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Wikipedia / Boevaya mashina

Алена Пенчугина
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