Бойцы ВС РФ затрофеили эксклюзивного немецкого «Бобра» в курском приграничье

Мостоукладчик начали выпускать ещё в 1973 году. «Бобёр» был построен на шасси танка Leopard 1. Машину весом более 45 тонн и двигателем мощностью 830 лошадиных сил оснастили бульдозерным отвалом и подъёмной стрелой для управления мостом.

Украинцы спрятали уцелевшие танки Abrams в тылу и больше не отправляют на передок

Украинцы спрятали уцелевшие танки Abrams в тылу и больше не отправляют на передок

Ранее российские военнослужащие повредили 10 шведских танков ВСУ. Все боевые машины Stridsvagn 122 были повреждены, некоторые — более одного раза. Один из оставшихся в строю 10 оригинальных танков Strv 122 недавно был показан на украинском телевидении.