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14 марта, 16:00

Бойцы ВС РФ затрофеили эксклюзивного немецкого «Бобра» в курском приграничье

«ВВ»: В Курской области бойцы ВС РФ захватили мостоукладчик Biber ВСУ

В Курской области Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) захватили «эксклюзив» — немецкий танковый мостоукладчик Biber («Бобёр»). Он принадлежал украинской армии, сообщает телеграм-канал «Воевода вещает».

Мостоукладчик начали выпускать ещё в 1973 году. «Бобёр» был построен на шасси танка Leopard 1. Машину весом более 45 тонн и двигателем мощностью 830 лошадиных сил оснастили бульдозерным отвалом и подъёмной стрелой для управления мостом.

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Ранее российские военнослужащие повредили 10 шведских танков ВСУ. Все боевые машины Stridsvagn 122 были повреждены, некоторые — более одного раза. Один из оставшихся в строю 10 оригинальных танков Strv 122 недавно был показан на украинском телевидении.

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Wikipedia / Sonaz

Алена Пенчугина
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