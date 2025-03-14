Бойцы ВС РФ затрофеили эксклюзивного немецкого «Бобра» в курском приграничье
«ВВ»: В Курской области бойцы ВС РФ захватили мостоукладчик Biber ВСУ
В Курской области Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) захватили «эксклюзив» — немецкий танковый мостоукладчик Biber («Бобёр»). Он принадлежал украинской армии, сообщает телеграм-канал «Воевода вещает».
Мостоукладчик начали выпускать ещё в 1973 году. «Бобёр» был построен на шасси танка Leopard 1. Машину весом более 45 тонн и двигателем мощностью 830 лошадиных сил оснастили бульдозерным отвалом и подъёмной стрелой для управления мостом.
Ранее российские военнослужащие повредили 10 шведских танков ВСУ. Все боевые машины Stridsvagn 122 были повреждены, некоторые — более одного раза. Один из оставшихся в строю 10 оригинальных танков Strv 122 недавно был показан на украинском телевидении.
Wikipedia / Sonaz