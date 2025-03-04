Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 22:13

Украинцы спрятали уцелевшие танки Abrams в тылу и больше не отправляют на передок

NYT: Украинские военные отвели все уцелевшие танки Abrams в тыл

Уцелевшие танки Abrams на Украине отведены с передовой из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

В издании напомнили, что всего в 2023 году ВСУ получили от США 31 танк M1A1. Не менее 19 из них уже уничтожены, выведены из строя или стали трофеями. Причём многие машины украинцы потеряли из-за действий российских дроноводов.

«Почти все остальные [танки Abrams] были выведены с линии фронта», — пишет NYT.

Российский «Князь» превратил украинский танк в груду металла
Российский «Князь» превратил украинский танк в груду металла

Спуску российские военные не дают и немецким танкам Leopard 2. Один из эпизодов уничтожения такой машины недавно попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar