Украинцы спрятали уцелевшие танки Abrams в тылу и больше не отправляют на передок
NYT: Украинские военные отвели все уцелевшие танки Abrams в тыл
Уцелевшие танки Abrams на Украине отведены с передовой из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
В издании напомнили, что всего в 2023 году ВСУ получили от США 31 танк M1A1. Не менее 19 из них уже уничтожены, выведены из строя или стали трофеями. Причём многие машины украинцы потеряли из-за действий российских дроноводов.
«Почти все остальные [танки Abrams] были выведены с линии фронта», — пишет NYT.
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