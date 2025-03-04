Украинцы спрятали уцелевшие танки Abrams в тылу и больше не отправляют на передок

Уцелевшие танки Abrams на Украине отведены с передовой из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

В издании напомнили, что всего в 2023 году ВСУ получили от США 31 танк M1A1. Не менее 19 из них уже уничтожены, выведены из строя или стали трофеями. Причём многие машины украинцы потеряли из-за действий российских дроноводов.