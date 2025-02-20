Уссурийские «Тигры» показали эпичное видео сожжения Leopard на «‎плацдарме ВСУ для вторжения»

Беспилотный авиационный отряд Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил немецкий танк Leopard и несколько группировок ВСУ в Сумской области, где якобы может находится плацдарм ВСУ для прорыва. «‎Тигры» выложили эпичное видео в ответ на сообщения о подготовке украинских военных к вторжению на территорию Курской и Брянской областей.

Уничтожения танка ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / 83 Уссурийская

«Активно сегодня поработали в Сумской области наш отряд «Тигры» — уничтожили танк «Леопард» (позже его обездвиженного разобрали операторы БПЛА одного из подразделений ВС РФ) и несколько арторудий неонацистов», — говорится в сообщении бригады.

Бойцы не подтверждают сведения о том, что ВСУ планируют попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей. «‎Тигры» объяснили, что шансы провернуть вторжение у противника равны нулю – все перемещения украинских подразделений находятся под наблюдением ВС РФ.