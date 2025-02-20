Уссурийские «Тигры» показали эпичное видео сожжения Leopard на «плацдарме ВСУ для вторжения»
«Тигры» показали сожжение Leopard под Сумами после слухов о подготовке прорыва
Беспилотный авиационный отряд Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил немецкий танк Leopard и несколько группировок ВСУ в Сумской области, где якобы может находится плацдарм ВСУ для прорыва. «Тигры» выложили эпичное видео в ответ на сообщения о подготовке украинских военных к вторжению на территорию Курской и Брянской областей.
Уничтожения танка ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / 83 Уссурийская
«Активно сегодня поработали в Сумской области наш отряд «Тигры» — уничтожили танк «Леопард» (позже его обездвиженного разобрали операторы БПЛА одного из подразделений ВС РФ) и несколько арторудий неонацистов», — говорится в сообщении бригады.
Бойцы не подтверждают сведения о том, что ВСУ планируют попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей. «Тигры» объяснили, что шансы провернуть вторжение у противника равны нулю – все перемещения украинских подразделений находятся под наблюдением ВС РФ.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что ВСУ планируют наступление на Брянскую область, чтобы помешать проведению переговоров между Россией и США. Военкоры и телеграм-каналы сообщают о сосредоточении украинской армии в 50 км от границы, где в двух селах Сумской области могут быть задействованы 5000 солдат и более 200 единиц техники, включая танки Abrams и Leopard. Украинские военные маскируются под мирных жителей и занимают дома у границы с Россией, где оборудовали плацдарм ВСУ для вторжения.
Telegram / 83 Уссурийская