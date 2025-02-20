Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 13:21

Уссурийские «Тигры» показали эпичное видео сожжения Leopard на «‎плацдарме ВСУ для вторжения»

«Тигры» показали сожжение Leopard под Сумами после слухов о подготовке прорыва

Беспилотный авиационный отряд Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил немецкий танк Leopard и несколько группировок ВСУ в Сумской области, где якобы может находится плацдарм ВСУ для прорыва. «‎Тигры» выложили эпичное видео в ответ на сообщения о подготовке украинских военных к вторжению на территорию Курской и Брянской областей.

Уничтожения танка ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / 83 Уссурийская

«Активно сегодня поработали в Сумской области наш отряд «Тигры» — уничтожили танк «Леопард» (позже его обездвиженного разобрали операторы БПЛА одного из подразделений ВС РФ) и несколько арторудий неонацистов», — говорится в сообщении бригады.

Бойцы не подтверждают сведения о том, что ВСУ планируют попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей. «‎Тигры» объяснили, что шансы провернуть вторжение у противника равны нулю – все перемещения украинских подразделений находятся под наблюдением ВС РФ.

Губернатор Богомаз прокомментировал Life.ru сообщения о подготовке атаки ВСУ на Брянскую область
Губернатор Богомаз прокомментировал Life.ru сообщения о подготовке атаки ВСУ на Брянскую область

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ВСУ планируют наступление на Брянскую область, чтобы помешать проведению переговоров между Россией и США. Военкоры и телеграм-каналы сообщают о сосредоточении украинской армии в 50 км от границы, где в двух селах Сумской области могут быть задействованы 5000 солдат и более 200 единиц техники, включая танки Abrams и Leopard. Украинские военные маскируются под мирных жителей и занимают дома у границы с Россией, где оборудовали плацдарм ВСУ для вторжения.

Обложка ©

Telegram / 83 Уссурийская

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar