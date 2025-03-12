Стала известна судьба шведских танков на Украине
Forbes: ВС России повредили 10 шведских танков, переданных ВСУ
Российские войска нанесли повреждения всем 10 шведским танкам, которые были переданы Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает Forbes.
«Швеция подарила Украине 10 своих лучших танков Stridsvagn 122. За два года упорных боёв российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырёхместные танки — возможно, это означает, что все 10 танков были повреждены, некоторые — более одного раза», — говорится в публикации.
Согласно информации из журнала, наиболее современная шведская техника с улучшенной бронёй продолжает оставаться в эксплуатации. Forbes сообщает, что один из оставшихся в строю 10 оригинальных танков Strv 122 недавно был показан на украинском телевидении.
Ранее Life.ru сообщал, что оставшиеся танки Abrams на Украине были отведены с линии фронта из-за их уязвимости к российским беспилотникам. В общей сложности украинские вооружённые силы получили от США 31 танк M1A1, из которых как минимум 19 уже были уничтожены, повреждены или захвачены. При этом значительная часть потерь произошла в результате атак российских операторов дронов.
Wikipedia / 7th Army Training Command