Зеленский польстил Макрону и начал выпрашивать новые истребители Mirage 2000
Зеленский попросил у Макрона новые самолёты Mirage, так как они «себя показали»
Украина рассчитывает получить от Франции дополнительные истребители Mirage 2000, заявил на встрече с Эмманюэлем Макроном Владимир Зеленский. По словам политика, самолёты якобы успели проявить себя с лучшей стороны.
«Mirage очень хорошо себя показали. Мы обсудили, что будем увеличивать количество Mirage», — подчеркнул глава киевского режима.
О первом применении Dassault Mirage 2000 Вооружёнными силами Украины стало известно 7 марта. По данным военных, самолёты применялись для отражения атаки. Впрочем, других подробностей в ВСУ не привели. Ранее эксперты сообщали, что французские истребители являются крайне устаревшими и не смогут повлиять на ситуацию на поле боя.
X / Emmanuel Macron