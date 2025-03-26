Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 19:17

Зеленский польстил Макрону и начал выпрашивать новые истребители Mirage 2000

Зеленский попросил у Макрона новые самолёты Mirage, так как они «себя показали»

Украина рассчитывает получить от Франции дополнительные истребители Mirage 2000, заявил на встрече с Эмманюэлем Макроном Владимир Зеленский. По словам политика, самолёты якобы успели проявить себя с лучшей стороны.

«Mirage очень хорошо себя показали. Мы обсудили, что будем увеличивать количество Mirage», — подчеркнул глава киевского режима.

Макрон не исключил отправку Украине новой партии истребителей Mirage 2000
Макрон не исключил отправку Украине новой партии истребителей Mirage 2000

О первом применении Dassault Mirage 2000 Вооружёнными силами Украины стало известно 7 марта. По данным военных, самолёты применялись для отражения атаки. Впрочем, других подробностей в ВСУ не привели. Ранее эксперты сообщали, что французские истребители являются крайне устаревшими и не смогут повлиять на ситуацию на поле боя.

Обложка ©

X / Emmanuel Macron

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar