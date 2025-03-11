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Регион
11 марта, 09:47

Французские «миражи» на вооружении у ВСУ назвали бесполезными

19FortyFive: Полученные Киевом истребители Mirage не помогут переломить ход СВО

Истребитель. Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Image

Истребитель. Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Image

Полученные украинской стороной от Франции истребители Mirage 2000 не смогут коренным образом изменить расстановку сил на поле боя или изменить текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

«Несмотря на свои сильные стороны, в ходе украинского конфликта Mirage 2000 сталкивается с определёнными проблемам и ограничениями», — сказано в материале.

В статье выразили мнение, что основной проблемой французских самолётов является их количество — ВСУ получили слишком мало истребителей, из-за чего повлиять на расклад в вооружённом конфликте вряд ли получится.

Стоит учитывать, что французские модели техники значительно отличаются по многим параметрам в сравнении с советскими самолётами, стоящими на вооружении Украины. Это потребует дополнительных усилий для их адаптации и внедрения в украинские ВВС. В материале также обратили внимание на риски, связанные с недоступностью запчастей для Mirage 2000, что может снизить их эффективность, учитывая отсутствие гарантий бесперебойных поставок.

На Украине заявили о первом применении истребителей Mirage
На Украине заявили о первом применении истребителей Mirage

Напомним, в начале февраля стало известно о первых поставках на Украину французских истребителей Mirage 2000. В скором времени Украина может получить очередную партию Mirage 2000, которые уже ждут отправки на военной базе в Польше. Ранее Киев призвали не делать поспешных выводов об успехе на поле боя, уповая исключительно на поставки новых самолётов.

Ольга Сливченко
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