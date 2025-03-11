Французские «миражи» на вооружении у ВСУ назвали бесполезными

Полученные украинской стороной от Франции истребители Mirage 2000 не смогут коренным образом изменить расстановку сил на поле боя или изменить текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

«Несмотря на свои сильные стороны, в ходе украинского конфликта Mirage 2000 сталкивается с определёнными проблемам и ограничениями», — сказано в материале.

В статье выразили мнение, что основной проблемой французских самолётов является их количество — ВСУ получили слишком мало истребителей, из-за чего повлиять на расклад в вооружённом конфликте вряд ли получится.

Стоит учитывать, что французские модели техники значительно отличаются по многим параметрам в сравнении с советскими самолётами, стоящими на вооружении Украины. Это потребует дополнительных усилий для их адаптации и внедрения в украинские ВВС. В материале также обратили внимание на риски, связанные с недоступностью запчастей для Mirage 2000, что может снизить их эффективность, учитывая отсутствие гарантий бесперебойных поставок.