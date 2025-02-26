Три истребителя Mirage-2000 из Франции ждут отправки на Украину на базе в Польше

Три французских истребителя Mirage-2000, которые Париж передал Вооружённым силам Украины, находятся на польской авиабазе Миньск-Мазовецки. Об этом пишет телеграм-канал «Архангел Спецназа».

«Три истребители «Мираж-2000F» перелетели в Польшу на авиабазу Миньск-Мазовецки 3 февраля. С тех пор они там и находятся. Это стандартный процесс перед их окончательной передачей Украине», — говорится в сообщении.