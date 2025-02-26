Три истребителя Mirage-2000 из Франции ждут отправки на Украину на базе в Польше
«Архангел Спецназа»: Переданные Киеву истребители Mirage-2000 находятся в Польше
Три французских истребителя Mirage-2000, которые Париж передал Вооружённым силам Украины, находятся на польской авиабазе Миньск-Мазовецки. Об этом пишет телеграм-канал «Архангел Спецназа».
«Три истребители «Мираж-2000F» перелетели в Польшу на авиабазу Миньск-Мазовецки 3 февраля. С тех пор они там и находятся. Это стандартный процесс перед их окончательной передачей Украине», — говорится в сообщении.
На авиабазе в Польше истребители будут перекрашены, специалисты проверят их работоспособность. Также пилоты ВСУ проведут все необходимые тесты, после успешного прохождения которых самолёты станут частью воздушных сил Украины.
Напомним, в начале февраля на Украину были доставлены первые французские истребители Mirage 2000, точное количество которых не разглашается. Однако военные эксперты выразили скепсис относительно эффективности данных самолётов против российских систем ПВО. В Министерстве обороны РФ заявили о готовности российских ВКС уничтожать французские «миражи» ещё на стадии взлёта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что поставки Mirage 2000 лишь усугубляют ситуацию для Запада и Киева.
wikipedia/Graham Haley.