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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 09:12

На Украине заявили о первом применении истребителей Mirage

ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией истребителей Mirage-2000

Истребители Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Истребители Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

На Украине сообщили о первом использовании истребителей Mirage-2000, переданных Францией. С таким утверждением выступили представители воздушных сил Незалежной.

В сообщении говорится об операции, в которой также участвовали самолёты F-16. Указано, что французские истребители, прибывшие всего месяц назад, впервые были задействованы в отражении атаки.

В начале февраля на Украину прибыли первые французские истребители Mirage 2000, хотя их количество остаётся неизвестным. Военные эксперты сомневаются в их эффективности против российских ПВО. В Минобороны РФ заявили о готовности уничтожать эти самолёты ещё на взлете, а Мария Захарова подчеркнула, что поставки Mirage 2000 только усугубляют положение Запада и Киева.

Три истребителя Mirage-2000 из Франции ждут отправки на Украину на базе в Польше
Три истребителя Mirage-2000 из Франции ждут отправки на Украину на базе в Польше
Оксана Попова
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