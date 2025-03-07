На Украине заявили о первом применении истребителей Mirage

В сообщении говорится об операции, в которой также участвовали самолёты F-16. Указано, что французские истребители, прибывшие всего месяц назад, впервые были задействованы в отражении атаки.

В начале февраля на Украину прибыли первые французские истребители Mirage 2000, хотя их количество остаётся неизвестным. Военные эксперты сомневаются в их эффективности против российских ПВО. В Минобороны РФ заявили о готовности уничтожать эти самолёты ещё на взлете, а Мария Захарова подчеркнула, что поставки Mirage 2000 только усугубляют положение Запада и Киева.