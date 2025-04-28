Министр обороны Германии предрёк НАТО максимальную угрозу при победе Путина

Германия продолжит оказывать поддержку Украине, даже если США прекратят это делать. Дальнейшая военная помощь Незалежной является частью коалиционного соглашения немецкого правительства, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус изданию Tagesschau. Он боится, что победа России создаст огромную угрозу для НАТО.

«Если Украина проиграет, если [президент РФ Владимир] Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже её значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия», – сказал глава МО ФРГ.