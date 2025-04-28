Министр обороны Германии предрёк НАТО максимальную угрозу при победе Путина
Глава МО ФРГ Писториус: Победа РФ на Украине создаст максимальную угрозу НАТО
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Германия продолжит оказывать поддержку Украине, даже если США прекратят это делать. Дальнейшая военная помощь Незалежной является частью коалиционного соглашения немецкого правительства, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус изданию Tagesschau. Он боится, что победа России создаст огромную угрозу для НАТО.
«Если Украина проиграет, если [президент РФ Владимир] Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже её значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия», – сказал глава МО ФРГ.
Писториус поведал, что сейчас идёт речь не только о солидарности с Украиной, но и о безопасности и мире во всей Европе.
К слову, сегодня Россия снова подтвердила стремление урегулировать конфликт. Путин объявил перемирие ко Дню Победы. Оно будет действовать в дни 80-летней годовщины Великой Победы — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В офисе Зеленского уже назвали благородный шаг Путина к 9 Мая тактической игрой. При этом Москва призывает Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня, чего не случилось во время пасхального перемирия, которое Путин объявлял на период с 19 по 21 апреля. Также Киев не стал соблюдать 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, введённый 18 марта.