Зеленский обратился к Трампу после ночного ответа России
Зеленский призвал Трампа к действиям после ночного ответа ВС РФ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку со стороны ВС России. Он заявил, что президенту США Дональду Трампу пора идти на решительные меры.
«Это очередной мощный удар… практически по всей территории Украины», — написал Зеленский в социальных сетях.
Глава киевского режима заявил, что обстрелам с применением 400 дронов и более 40 ракет, включая баллистические, подверглись Киевская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Он подчеркнул, что сейчас настал решающий момент для Америки, Европы и всего мира, чтобы, положить конец этому конфликту за счёт давления на Россию.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические акты Киева. Целями стали объекты и средства ПВО, военные склады и пункты временного размещения, где, в том числе, дислоцировались иностранные наёмники. Позднее в Кремле подтвердили, что ночной удар РФ по целям на Украине — это ответ на теракты Киева, совершённые 1 июня.