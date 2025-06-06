Зеленский обратился к Трампу после ночного ответа России

Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку со стороны ВС России. Он заявил, что президенту США Дональду Трампу пора идти на решительные меры.

Глава киевского режима заявил, что обстрелам с применением 400 дронов и более 40 ракет, включая баллистические, подверглись Киевская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Он подчеркнул, что сейчас настал решающий момент для Америки, Европы и всего мира, чтобы, положить конец этому конфликту за счёт давления на Россию.