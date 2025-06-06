«Возможности были исчерпаны»: В Кремле озвучили причины начала СВО
Песков: СВО была начата после исчерпания всех вариантов дипломатического решения
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Решение о проведении специальной военной операции было принято после того, как исчерпались все варианты для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно поэтому выполняется СВО — после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Он также подчеркнул, что западная сторона отвергала все инициативы России по мирному урегулированию. В связи с этим и было принято решение о проведении СВО.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические акты Киева. В результате в ночь на 6 июня были поражены конструкторское бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и техники.