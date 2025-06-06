Решение о проведении специальной военной операции было принято после того, как исчерпались все варианты для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно поэтому выполняется СВО — после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что западная сторона отвергала все инициативы России по мирному урегулированию. В связи с этим и было принято решение о проведении СВО.