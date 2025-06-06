Кремль прокомментировал ночные удары по Украине

Действия ВС РФ в рамках СВО — это и есть ответ на террористические действия, совершаемые украинской стороной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Всё, что происходит в рамках СВО, всё, что делается нашими военными, — это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас приобрёл все характеристики террористического режима», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, является ли ночной массированный обстрел военных целей на Украине тем самым «ответом», который президент РФ Владимир Путин обещал американскому коллеге Дональду Трампу в телефонном разговоре.



