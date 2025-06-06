Кремль прокомментировал ночные удары по Украине
Песков: Действия ВС РФ — это ответ на террористические акты, совершаемые Киевом
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Действия ВС РФ в рамках СВО — это и есть ответ на террористические действия, совершаемые украинской стороной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Всё, что происходит в рамках СВО, всё, что делается нашими военными, — это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас приобрёл все характеристики террористического режима», — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос, является ли ночной массированный обстрел военных целей на Украине тем самым «ответом», который президент РФ Владимир Путин обещал американскому коллеге Дональду Трампу в телефонном разговоре.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические акты Киева. В результате были поражены конструкторское бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и техники.