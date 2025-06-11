На Западе высказались о возможном выходе Трампа из переговоров по Украине
Стубб: Трамп не планирует выходить из переговоров по Украине
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Президент Финляндии Александр Стубб сообщил изданию NHK, что американский лидер Дональд Трамп не собирается прекращать своё участие в переговорном процессе по Украине. Заявление прозвучало после их совместной игры в гольф.
Финский лидер пояснил, что регулярно общается с Трампом по телефону и не видит причин полагать, что тот намерен пересмотреть свою роль в этих переговорах.
«Он сказал, что Трамп хочет мирного соглашения и пытается убедить Путина работать в этом направлении», — цитирует издание Стубба.
Ранее Трамп выразил свою твёрдую надежду на недопущение использования ядерного оружия в контексте продолжающегося противостояния на Украине. Помимо этого, американский лидер подчеркнул важность того, чтобы Россия не прерывала переговорный процесс, направленный на мирное разрешение кризиса.