На Западе высказались о возможном выходе Трампа из переговоров по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил изданию NHK, что американский лидер Дональд Трамп не собирается прекращать своё участие в переговорном процессе по Украине. Заявление прозвучало после их совместной игры в гольф.

Финский лидер пояснил, что регулярно общается с Трампом по телефону и не видит причин полагать, что тот намерен пересмотреть свою роль в этих переговорах.

«Он сказал, что Трамп хочет мирного соглашения и пытается убедить Путина работать в этом направлении», — цитирует издание Стубба.