Трамп оценил недавний разговор с Путиным
Трамп назвал свои отношения с Путиным прекрасными
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в ходе саммите G20 в Осаке в 2019 году. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель
Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер упомянул, рассказывая об их телефонном разговоре 4 июня.
По его словам, основной темой беседы стало урегулированию конфликта на Украине.
«У меня были прекрасные отношения с ним. И этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы [президента США 2020 года] не были сфальсифицированы», — сказал Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. Политики говорили об атаках ВСУ на российские военные аэродромы и об Иране — подробности беседы озвучили в Кремле. Позже также было подтверждено, что в ходе этого разговора Путин предупредил американского Трампа о намерении ответить Киеву после атак по российским аэродромам. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас.