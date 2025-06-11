Трамп оценил недавний разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер упомянул, рассказывая об их телефонном разговоре 4 июня.

«У меня были прекрасные отношения с ним. И этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы [президента США 2020 года] не были сфальсифицированы», — сказал Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.