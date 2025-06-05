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Регион
5 июня, 10:00

Кремль подтвердил намерение Путина ответить на атаки ВСУ по российским аэродромам

Песков: Путин действительно предупредил Трампа об ответе Киеву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что глава государства Владимир Путин предупредил американского лидера Дональда Трампа о намерении ответить Киеву после атак по российским аэродромам.

«Да, действительно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

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Напомним, по итогам вчерашнего разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня по гражданскому населению России, а также по военным аэродромам. А вот что об этом сказал российский лидер — неизвестно. Военкор Коц обратил внимание, что президент США не стал отговаривать российского коллегу от ответа Киеву за эти теракты и угрожать ему последствиями.

Полина Никифорова
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