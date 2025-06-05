Кремль подтвердил намерение Путина ответить на атаки ВСУ по российским аэродромам
Песков: Путин действительно предупредил Трампа об ответе Киеву
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что глава государства Владимир Путин предупредил американского лидера Дональда Трампа о намерении ответить Киеву после атак по российским аэродромам.
«Да, действительно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, по итогам вчерашнего разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня по гражданскому населению России, а также по военным аэродромам. А вот что об этом сказал российский лидер — неизвестно. Военкор Коц обратил внимание, что президент США не стал отговаривать российского коллегу от ответа Киеву за эти теракты и угрожать ему последствиями.