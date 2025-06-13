Украина получила ещё один миллиард евро от ЕС
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС перевёл Украине €1 млрд макрофинансовой помощи
Флаг ЕС и Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила о перечислении Украине очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. Таким образом, совокупный объём финансовой поддержки, оказанной Киеву Евросоюзом с начала специальной военной операции, достиг 150 миллиардов евро.
«Мы выделяем Украине новый транш в размере 1 миллиарда евро. С начала полномасштабного вторжения России наша общая поддержка составила почти 150 миллиардов евро. Мы с Украиной надолго», — написала глава ЕК в своей соцсети Х.
Фон дер Ляйен также отметила, что в Канаду она пригласит партнёров «группы 7» для продолжения координирования решительной поддержки Украины и жёстких санкций против России, пока «Кремль не прекратит этот конфликт».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готовится усилить санкционное давление на Россию, разрабатывая 18-й пакет ограничений. Ключевым пунктом станет запрет на использование повреждённых газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия планирует включить в новый пакет также расширение чёрного списка, добавив в него 22 российских банка и 77 нефтяных танкеров.