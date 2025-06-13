Украина получила ещё один миллиард евро от ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила о перечислении Украине очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро. Таким образом, совокупный объём финансовой поддержки, оказанной Киеву Евросоюзом с начала специальной военной операции, достиг 150 миллиардов евро.

«Мы выделяем Украине новый транш в размере 1 миллиарда евро. С начала полномасштабного вторжения России наша общая поддержка составила почти 150 миллиардов евро. Мы с Украиной надолго», — написала глава ЕК в своей соцсети Х.