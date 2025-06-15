Иран обещал прекратить удары по Израилю, но с условием
Глава МИД Ирана Арагчи: Тегеран остановит удары, если Израиль прекратит агрессию
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Иранские военные остановят массированный обстрел израильской территории, если Тель-Авив прекратит свою агрессию. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на переговорах с иностранными дипломатами в Тегеране.
«Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия», — поделился министр.
Напомним, 13 июня Израиль открыл огонь по Ирану с целью уничтожения ядерных объектов. Тегеран назвал атаку объявлением войны и нанёс ответные удары. Ночью 15 июня Иран и Израиль вновь выпустили ракеты со своих территорий. Число пострадавших в результате иранских ударов по Израилю уже превысило 130 человек. В Тегеране сообщают о десятках погибших мирных жителей из-за ударов по жилым многоэтажкам. Иранские военные атаковали ключевые энергообъекты противника, а также заявили об уничтожении израильских самолётов. Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Израиль же призвал США присоединиться к войне против Ирана.