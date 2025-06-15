«От дружбы к вражде»: Израилю напомнили о причастности к созданию ядерной программы Ирана

Израильские физики-ядерщики преподавали в Иране в 70-е годы, напомнил в эфире радио Sputnik российский актёр Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что со временем отношения между двумя странами эволюционировали «от дружбы к вражде».

«Нынешний Иран и Израиль дружили через ненависть к арабам — «враг моего врага – мой друг». И даже израильские физики-ядерщики преподавали в 70-е годы в Иране», — отметил артист, комментируя очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке.