«От дружбы к вражде»: Израилю напомнили о причастности к созданию ядерной программы Ирана
Актёр Бочаров: Израильские физики-ядерщики преподавали в Иране в 70-е годы
Флаг Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion
Израильские физики-ядерщики преподавали в Иране в 70-е годы, напомнил в эфире радио Sputnik российский актёр Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что со временем отношения между двумя странами эволюционировали «от дружбы к вражде».
«Нынешний Иран и Израиль дружили через ненависть к арабам — «враг моего врага – мой друг». И даже израильские физики-ядерщики преподавали в 70-е годы в Иране», — отметил артист, комментируя очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием около 200 самолётов. В результате 100 израильских ударов погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 высокопоставленных иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня баллистические ракеты снова были запущены по Израилю, падение которых зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты Израиля, а также заявил об уничтожении израильских самолётов. Израиль также предпринял попытку атаки и потребовал от ООН осуждения ракетной атаки Ирана.