«Он сможет»: На Западе заявили о способности Трампа добиться мира в Иране

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что президент США Дональд Трамп имеет все ресурсы для содействия прекращению огня между Израилем и Ираном. Об этом он написал в соцсети X, предположив также, что американский лидер уже сожалеет об израильской атаке.

«Надеюсь, на этот раз он (Трамп — прим. Life.ru) искренен и сможет обеспечить прекращение огня», — говорится в тексте.