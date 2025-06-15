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15 июня, 08:58

«Он сможет»: На Западе заявили о способности Трампа добиться мира в Иране

Профессор Дизен: Трамп может помочь прекратить конфликт между Ираном и Израилем

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что президент США Дональд Трамп имеет все ресурсы для содействия прекращению огня между Израилем и Ираном. Об этом он написал в соцсети X, предположив также, что американский лидер уже сожалеет об израильской атаке.

«Надеюсь, на этот раз он (Трамп — прим. Life.ru) искренен и сможет обеспечить прекращение огня», — говорится в тексте.

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Напомним, президент США Дональд Трамп внезапно заговорил о непричастности к нападению Израиля на Иран после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он заверил, что сделка между двумя странами ещё возможна. Хотя ранее Трамп активно поддерживал Израиль, атаковавший Тегеран.

Татьяна Миссуми
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