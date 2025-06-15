Трамп заговорил о способе закончить кровавую войну Ирана и Израиля после созвона с Путиным

Президент США Дональд Трамп внезапно заговорил о непричастности к нападению Израиля на Иран после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он заверил, что сделка между двумя странами ещё возможна.

«США не имели никакого отношения к нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом или в какой-либо форме нападёт на нас, вся сила и мощь вооружённых сил США обрушатся на вас на уровнях, которых никогда не было. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — написал президент в своей соцсети Truth Social.