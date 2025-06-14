Путин провёл второй телефонный разговор с Трампом за 10 дней

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», — сказал Ушаков журналистам.