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14 июня, 16:03

Путин провёл второй телефонный разговор с Трампом за 10 дней

Ушаков: Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», — сказал Ушаков журналистам.

Уточняется, что беседа длилась 50 минут. Этот разговор политиков стал пятым с начала второго президентского срока Трампа.

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Напомним, в предыдущий раз президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой 4 июня. Беседа шла 1 час 10 минут. Политики говорили об атаках ВСУ на российские военные аэродромы и об Иране — подробности беседы озвучили в Кремле. Позже также было подтверждено, что в ходе этого разговора Путин предупредил американского коллегу о намерении ответить Киеву после атак по российским аэродромам. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас.

Александр Юнашев
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