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14 июня, 16:32

В Кремле рассказали о «ключике» к хорошему деловому общению Путина и Трампа

Ушаков заявил, что Путин и Трамп выразили удовлетворение личными отношениями

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп считают крепкими сложившиеся между ними личные отношения, что позволяет решать вопросы по-деловому. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя телефонные переговоры глав государств.

«Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют <…> и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были», — отметил Ушаков.

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Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который заранее не анонсировался. Беседа длилась около часа, в Кремле назвали переговоры полезными. Одной из затронутых тем была эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Путин выразил готовность помочь странам сесть за стол переговоров.

Александр Юнашев
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