В Кремле рассказали о «ключике» к хорошему деловому общению Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп считают крепкими сложившиеся между ними личные отношения, что позволяет решать вопросы по-деловому. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя телефонные переговоры глав государств.