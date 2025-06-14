В Кремле назвали полезным телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продлился 50 минут и был искренним, содержательным и полезным. Об этом прессе сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным», — сказал он.