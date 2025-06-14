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14 июня, 16:12

В Кремле назвали полезным телефонный разговор Путина и Трампа

Ушаков: Разговор Путина и Трампа был полезен и продлился 50 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продлился 50 минут и был искренним, содержательным и полезным. Об этом прессе сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным», — сказал он.

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Напомним, сегодня стало известно, что у Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся телефонный разговор. Беседа не анонсировалась заранее. Этот разговор стал пятым за вторую каденцию американского лидера.

Юрий Лысенко
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