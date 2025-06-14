«США нельзя доверять»: Экс-сотрудник ЦРУ призвал РФ сделать выводы после атаки Израиля на Иран

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер выразил уверенность, что Москва не должна полагаться на честность Вашингтона, после того как Штаты были уличены в причастности к израильским ударам по Ирану. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.

«Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это буквально означает, что они ждут подходящего момента для нанесения удара», — пояснил Риттер.

Он добавил, что эскалация между Израилем и Ираном выльется в большое испытание для всего мирового сообщества, а Ближний Восток может стать ареной затяжных военных действий.