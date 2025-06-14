«США нельзя доверять»: Экс-сотрудник ЦРУ призвал РФ сделать выводы после атаки Израиля на Иран
Риттер заявил, что Россия не должна доверять США после уловки Трампа с Ираном
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Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер выразил уверенность, что Москва не должна полагаться на честность Вашингтона, после того как Штаты были уличены в причастности к израильским ударам по Ирану. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.
«Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это буквально означает, что они ждут подходящего момента для нанесения удара», — пояснил Риттер.
Он добавил, что эскалация между Израилем и Ираном выльется в большое испытание для всего мирового сообщества, а Ближний Восток может стать ареной затяжных военных действий.
Ранее газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп публично даёт понять, что Штаты готовы продолжать вести переговоры с Ираном по ядерной программе. Поэтому все решили, что раз диалог по этому вопросу продолжается, то США не позволят Израилю начать бомбить иранские города. Однако всё оказалось уловкой. Американский журналист Такер Карлсон также заявил, что главе Белого дома были хорошо известны планы Израиля начать обстрелы Ирана.