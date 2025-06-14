МИД РФ в ужасе от позиции «Большой европейской тройки» по нападению на Иран
Рябков: Нападение на Иран показало, что у Британии, Франции и ФРГ нет совести
Фридрих Мерц, Дональд Туск, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (слева направо). Обложка © X / Emmanuel Macron
Ситуация вокруг нападения Израиля на Иран демонстрирует, что у властей Великобритании, Франции и Германии не осталось совести. Так заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал на слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Тегеран «освободил себя» от обязательств перед странами мира.
«Это вообще ужасный перекос в восприятии мира – то, что Британия, Франция и ФРГ, которые, казалось бы, должны были удвоить усилия в поиске политико-дипломатического решения, сейчас без зазрения совести – не знаю, есть ли она у них даже в каком-то остаточном виде – подают так, что Иран сам виноват, что по нему нанесли удар», – возмутился Рядков в беседе с ТАCC.
Напомним, Эмманюэль Макрон считает правомерным массированный обстрел Израилем Ирана, поскольку, по его словам, Тель-Авив имеет право на самозащиту. Он пообещал и дальше поддерживать еврейское государство в борьбе с Тегераном. Президент США в свою очередь назвал удар Израиля по Ирану превосходным. Он пригрозил Тегерану серьёзными последствиями при отказе от ядерной сделки, подчеркнув, что вооружил Израиль «самым смертоносным» оружием в мире. МИД РФ заявил, что удары подорвали поиск решений вокруг ядерной программы Ирана, а Тегеран обещал атаковать базы Франции, Британии и США в случае поддержки Израиля.