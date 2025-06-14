МИД РФ в ужасе от позиции «Большой европейской тройки» по нападению на Иран

Ситуация вокруг нападения Израиля на Иран демонстрирует, что у властей Великобритании, Франции и Германии не осталось совести. Так заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал на слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Тегеран «освободил себя» от обязательств перед странами мира.

«Это вообще ужасный перекос в восприятии мира – то, что Британия, Франция и ФРГ, которые, казалось бы, должны были удвоить усилия в поиске политико-дипломатического решения, сейчас без зазрения совести – не знаю, есть ли она у них даже в каком-то остаточном виде – подают так, что Иран сам виноват, что по нему нанесли удар», – возмутился Рядков в беседе с ТАCC.