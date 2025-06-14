В Италии раскрыли разведданные Израиля по 10 ядерным бомбам Ирана

Итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни озвучил данные израильской разведки, согласно которым Иран теоретически мог бы создать 10 ядерных боезарядов в течение шести месяцев. Об этом он сообщил на совместном заседании комиссий по иностранным делам обеих палат парламента.

«По Израильским разведданным, Иран менее чем за шесть месяцев мог получить 10 ядерных бомб. Иран не может иметь ядерного оружия», — сказал он.

Он заявил, что ситуация складывается тревожная, о чём свидетельствует последний доклад МАГАТЭ о нарушениях Тегераном своих обязательств в сфере обогащения урана. При этом Таяни выразил надежду, что запланированный на 15 июня шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе в Мускате всё же состоится.

Подчеркнув позицию итальянского правительства, он отметил, что Италия выступает за деэскалацию и считает крайне важным сохранение диалога в нынешней ситуации. По его словам, Италия полностью поддерживает американо-иранские переговоры по тегеранской ядерной программе, напомнив, что два предыдущих раунда переговоров проходили в Риме.