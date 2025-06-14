Министр обороны Израиля Кац пообещал сжечь Тегеран в случае новых атак

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что «Тегеран сгорит» в случае продолжения обстрелов баллистическими ракетами. По его словам, верховный лидер Али Хаменеи «превращает граждан Ирана в заложников» и реализует сценарий, при котором иранцы заплатят высокую цену за огонь по Тель-Авиву.

«Иранский диктатор превращает граждан Ирана в заложников и материализует сценарий, при котором иранцы и жители Тегерана в частности, заплатят высокую цену за преступный вред гражданам Израиля», — сказал Кац.