Министр обороны Израиля Кац пообещал сжечь Тегеран в случае новых атак
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Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что «Тегеран сгорит» в случае продолжения обстрелов баллистическими ракетами. По его словам, верховный лидер Али Хаменеи «превращает граждан Ирана в заложников» и реализует сценарий, при котором иранцы заплатят высокую цену за огонь по Тель-Авиву.
«Иранский диктатор превращает граждан Ирана в заложников и материализует сценарий, при котором иранцы и жители Тегерана в частности, заплатят высокую цену за преступный вред гражданам Израиля», — сказал Кац.
Он добавил, что Тегеран сгорит, если Хаменеи продолжит обстреливать Израиль.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана, в которой участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. Над мечетью Джамкаран в Иране поднят кроваво-красный флаг возмездия. По последним данным, израильские удары унесли жизни 78 мирных жителей и ранили более 300 человек, при этом среди погибших оказался командующий ВВС КСИР генерал-майор Амир-Али Хаджизаде и два десятка высокопоставленных офицеров. Иран ответил ударами по 150 военным целям на территории Израиля в ночь на 14 июня.