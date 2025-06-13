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Регион
13 июня, 13:55

Макрон после ударов по Ирану заявил о праве Израиля на самозащиту

Макрон: Израиль имеет право на обеспечение собственной безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

В связи с эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о созыве Совета национальной обороны. Он подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту и обеспечение своей безопасности.

«Франция неоднократно осуждала продолжающуюся ядерную программу Ирана и приняла все соответствующие дипломатические меры в ответ», — заявил французский лидер.

Он обратился ко всем сторонам, участвующим в конфликте, с требованием «максимальной сдержанности». Макрон подчеркнул, что Франция готова к тесному взаимодействию со всеми своими партнёрами, чтобы добиться деэскалации ситуации между Ираном и Израилем.

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Напомним, что в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. Согласно отчётам ЦАХАЛ, в ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало мощным религиозным и политическим жестом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжаться. Известно, что в результате атаки со стороны Израиля погибли как минимум 78 мирных граждан, свыше 300 получили ранения. Также сообщалось, что в результате авиаудара погиб командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде. Жертвами ударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

Ольга Сливченко
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