Макрон после ударов по Ирану заявил о праве Израиля на самозащиту

В связи с эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о созыве Совета национальной обороны. Он подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту и обеспечение своей безопасности.

«Франция неоднократно осуждала продолжающуюся ядерную программу Ирана и приняла все соответствующие дипломатические меры в ответ», — заявил французский лидер.