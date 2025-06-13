Макрон пообещал поддержку Израилю в противостоянии с Ираном
Макрон: Франция поддержит Израиль в случае ответного удара Ирана
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности оказать поддержку Израилю в случае, если Иран ответит на атаки. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Париже и транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
«Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку», — заявил Макрон.
Несколько минут назад Иран запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Также израильские СМИ сообщают о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля.