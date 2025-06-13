Макрон пообещал поддержку Израилю в противостоянии с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности оказать поддержку Израилю в случае, если Иран ответит на атаки. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Париже и транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.