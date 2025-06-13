ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 18:43

Макрон пообещал поддержку Израилю в противостоянии с Ираном

Макрон: Франция поддержит Израиль в случае ответного удара Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности оказать поддержку Израилю в случае, если Иран ответит на атаки. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Париже и транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

«Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку», — заявил Макрон.

Макрон после ударов по Ирану заявил о праве Израиля на самозащиту
Макрон после ударов по Ирану заявил о праве Израиля на самозащиту

Несколько минут назад Иран запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Также израильские СМИ сообщают о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar