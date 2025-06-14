«Хитрость сработала»: Раскрыта уловка Трампа, лишившая Иран бдительности перед нападением

Президент США Дональд Трамп даёт понять, что Штаты готовы продолжать вести переговоры с Ираном по ядерной программе, но это всё уловка. Вашингтон старается вселить в Тегеран ложное чувство безопасности. Об этом сообщает Financial Times.

«Кажется, не эвакуация американцев была уловкой, теперь это очевидно, а представление о том, что администрация Трампа готовилась к продолжению переговоров, это использовалось, чтобы заставить Иран испытывать ложное чувство безопасности. Кажется, хитрость сработала», — сказано в публикации.

Авторы указали, что ещё до начала ракетных обстрелов между дипломаты подумали, что США отозвали своих представителей из Ирана, чтобы надавить на Тегеран, показав серьёзные намерения относительно переговоров. Все решили, что раз диалог по ядерному вопросу продолжается, Штаты не позволят Израилю начать бомбить иранские города.