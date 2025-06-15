Системы ПВО Ирана впервые заработали днём с начала конфликта с Израилем

Впервые с момента начала прямого военного противостояния с Израилем противовоздушная оборона Тегерана была активирована днём. Как сообщают иранские СМИ, в центральных районах столицы слышны взрывы, а зенитные комплексы ведут активную работу по отражению атак.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран и Израиль обменялись ударами в ночь на 15 июня. Тегеран атаковал Хайфу с использованием гиперзвуковых и баллистических ракет. Тель-Авив ответил ударами на цели в Иране, включая штаб Минобороны исламской республики. В результате произошедших атак серьёзно повреждены жилые здания и объекты городской инфраструктуры. Судьба нескольких десятков человек остаётся неизвестной, поисковые работы продолжаются.