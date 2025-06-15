Любимова: Музыканты оркестра им. Чайковского вывезены из Ирана в Азербайджан
Обложка © VK / Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского
Музыканты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, гастроли которых прервались в Иране из-за атаки Израиля, были в спешном порядке вывезены в Азербайджан, откуда их доставят в Россию. Об этом рассказала в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана» — уточнила она.
По словам Любимовой, все музыканты живы и здоровы.
Напомним, артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского прибыли в Иран для участия в музыкальном фестивале Дни российской культуры, который стартовал 10 июня. Однако 13 июня израильские военные нанесли серию ударов по Ирану. Музыкантов доставили в срочном порядке в отель в Тегеране и начали организовывать их эвакуацию. Работа велась по дипломатическим каналам.