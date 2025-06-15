Любимова: Музыканты оркестра им. Чайковского вывезены из Ирана в Азербайджан

Музыканты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, гастроли которых прервались в Иране из-за атаки Израиля, были в спешном порядке вывезены в Азербайджан, откуда их доставят в Россию. Об этом рассказала в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана» — уточнила она.

По словам Любимовой, все музыканты живы и здоровы.