СМИ раскрыли, для чего Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана
CNN: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана для возобновления переговоров
Дональд Трамп. Обложка © Х / realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана, чтобы побудить Иран к возобновлению переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме.
В своём заявлении, опубликованном на странице в социальной сети Truth Social, Трамп подчеркнул необходимость срочно покинуть город. Позже Белый дом продублировал этот призыв в посте на платформе X, выделив его жёлтым цветом.
По словам неназванного представителя Белого дома, это заявление американского лидера отражает необходимость вовлечения исламской республики в диалог на фоне эскалации конфликта с Израилем.