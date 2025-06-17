СМИ раскрыли, для чего Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана, чтобы побудить Иран к возобновлению переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме.

В своём заявлении, опубликованном на странице в социальной сети Truth Social, Трамп подчеркнул необходимость срочно покинуть город. Позже Белый дом продублировал этот призыв в посте на платформе X, выделив его жёлтым цветом.