Трамп инициировал срочные переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации организовать экстренные консультации с иранскими представителями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Это решение последовало после того, как американский лидер досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Как пояснили в Белом доме, это связано с событиями на Ближнем Востоке.