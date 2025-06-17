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Регион
17 июня, 01:42

Трамп инициировал срочные переговоры с Ираном

CNN: Трамп хочет организовать встречу с иранскими чиновниками

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации организовать экстренные консультации с иранскими представителями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Основной целью предстоящих переговоров станет выяснение реальных намерений Тегерана — насколько серьёзно иранское руководство настроено на дипломатическое разрешение кризиса.

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Это решение последовало после того, как американский лидер досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Как пояснили в Белом доме, это связано с событиями на Ближнем Востоке.

Артём Гапоненко
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