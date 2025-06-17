Трамп досрочно покидает саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп досрочно покинет саммит «Группы семи» (G7), проходящий в Канаде, и вернётся в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, Трамп прилетит в столицу США вечером 16 июня, чтобы сосредоточиться на решении ряда важных вопросов. Решение американского лидера покинуть саммит раньше времени связано с событиями на Ближнем Востоке, уточнили в Белом доме. По данным Fox News, президент отдал распоряжение Совету нацбезопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.