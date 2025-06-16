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16 июня, 18:36

«Не плохая идея»: Трамп выступил за включение Китая в состав G7

Трамп заявил, что поддерживает идею присоединения Китая к G7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку идее о включении Китая в «Группу Семи» (G7). Он отметил, что в данной ситуации интересы страны должны представлять лица, с которыми возможно вести переговоры.

«Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог», — сказал Трамп в ходе своей встречи с канадским премьером Марком Карни в понедельник.

Канадский политик же подчеркнул, что страны G7 готовы тесно сотрудничать под руководством США в вопросах геополитики, экономики и технологий.

«Без руководства Соединённых Штатов и вашего личного лидерства G7 теряет свою силу», — отметил Карни в беседе с Трампом.

«Группа Семи», основанная в середине 1970-х годов, включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и Великобританию, а также Европейский Союз. В 1991 году формат был расширен до G8 после присоединения России.

Однако в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ группа вернулась к семи участникам, когда западные страны решили провести саммит без России в Брюсселе. Запад обвинил РФ во «вмешательстве в дела Украины и ввел против неё санкции». Российская сторона ответила на эти обвинения и заявила, что диалог с ней на языке санкций неэффективен.

Саммит лидеров G7 проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в Канаде.

Трамп перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из «Восьмёрки» было ошибкой
Трамп перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из «Восьмёрки» было ошибкой

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп не стал подписывать совместное заявление лидеров стран G7, касающееся конфликта между Ираном и Израилем. Проект заявления был одобрен на саммите G7 в Кананаскисе, Канада. Причины отказа Трампа и подробности документа не раскрываются.

Анастасия Никонорова
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