Президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку идее о включении Китая в «Группу Семи» (G7). Он отметил, что в данной ситуации интересы страны должны представлять лица, с которыми возможно вести переговоры.

«Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог», — сказал Трамп в ходе своей встречи с канадским премьером Марком Карни в понедельник.

Канадский политик же подчеркнул, что страны G7 готовы тесно сотрудничать под руководством США в вопросах геополитики, экономики и технологий.

«Без руководства Соединённых Штатов и вашего личного лидерства G7 теряет свою силу», — отметил Карни в беседе с Трампом.

«Группа Семи», основанная в середине 1970-х годов, включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и Великобританию, а также Европейский Союз. В 1991 году формат был расширен до G8 после присоединения России.

Однако в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ группа вернулась к семи участникам, когда западные страны решили провести саммит без России в Брюсселе. Запад обвинил РФ во «вмешательстве в дела Украины и ввел против неё санкции». Российская сторона ответила на эти обвинения и заявила, что диалог с ней на языке санкций неэффективен.

Саммит лидеров G7 проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в Канаде.