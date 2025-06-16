Трамп перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из «Восьмёрки» было ошибкой

Президент США Дональд Трамп снова — теперь уже перед саммитом «Большой семёрки» в Канаде — заявил, что исключать Россию из объединения было ошибкой.

«G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели Россию… Я считаю, что это было очень большой ошибкой», — заявил Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни.

Как заявил Трамп, в "Семёрке" много говорят о России, но Москвы нет за столом переговоров.