Трамп перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из «Восьмёрки» было ошибкой
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Президент США Дональд Трамп снова — теперь уже перед саммитом «Большой семёрки» в Канаде — заявил, что исключать Россию из объединения было ошибкой.
«G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели Россию… Я считаю, что это было очень большой ошибкой», — заявил Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни.
Как заявил Трамп, в "Семёрке" много говорят о России, но Москвы нет за столом переговоров.
Напомним, Трамп уже неоднократно заявлял, что формат G8 был намного лучше «Группы семи» и Запад не должен был от него отказываться и разрывать отношения с Россией. В то же время он подчёркивает, что в нынешних условиях обсуждать возвращение Москвы в G7 преждевременно.
В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название G8, но в 2014 году — после введения санкций — «Восьмёрка» снова стала «Семёркой».